Polémica não afeta estatuto de Ronaldo na seleção

Capitão é seta apontada à baliza da Suíça e continua com o objetivo de ultrapassar Eusébio como melhor marcador

Cristiano Ronaldo vai ser titular na partida de depois da amanhã com a Suíça, nos oitavos de final do Mundial, apesar da controvérsia gerada pela substituição, no duelo de anteontem, frente à Coreia do Sul. No momento, o capitão não reagiu bem à saída mas, a seguir, manteve a compostura, sentando-se no banco e incentivando os colegas nos minutos finais, na partida que se realizou no Estádio Education City. Após o apito final, entrou no relvado e mostrou-se solidário com os companheiros, que sofreram nos descontos o golo que resultou na vitória (2-1) da Coreia do Sul.

Tanto Fernando Santos como o capitão tentaram focar a atenção num desentendimento com um jogador asiático, o que também ajudou a alguma crispação, mas a leitura de lábios dissipou eventuais dúvidas sobre a insatisfação de Ronaldo em sair tão cedo do relvado. Porém, o selecionador, que se apressou a revelar que se tratava também uma questão de poupança, vai manter a grande maioria dos jogadores utilizados nos dois primeiros jogos na fase de grupos.