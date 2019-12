Polémica no Flamengo volta a desafiar limites do humor

João Pedro Rocha Hoje às 11:24 Facebook

Thuler, do Flamengo, chamou "macaco" ao colega de equipa Lincoln, enquanto ambos conversavam durante numa transmissão ao vivo nas redes sociais. Os protagonistas já reagiram às críticas. O caso relembra situações idênticas recentes no mundo do futebol.

Os jogadores do Flamengo estão de férias, depois de uma época espantosa, em que venceram a Taça dos Libertadores e o campeonato brasileiro. Thuler, Vinícius Souza e Lincoln realizavam no domingo um direto no Instagram, enquanto conversavam perante milhares de pessoas que acompanhavam o vídeo. A certa altura, em jeito de brincadeira, o defesa Thuler chama "macaco" a Lincoln, provocando uma repreensão do colega, que logo pergunta "O que é isso cara?". A transmissão foi encerrada pouco tempo depois.

De um modo geral, os seguidores de ambos os jogadores criticaram a atitude de Thuler, com muitos a acusarem-no de racismo. O defesa já fez uma publicação no Twitter a desculpar-se pela situação, garantindo que não tinha a intenção de ofender ninguém.

Lincoln também reagiu nas redes sociais, onde publicou uma mensagem dirigida ao companheiro, na qual reforça a boa relação entre ambos e dá a entender que o ocorrido não passou de uma brincadeira. "O Thuler é meu irmão! Convivemos juntos diariamente há muitos anos e ele faz parte da minha família! Intimidade nós temos há mais de 7 anos! Te amo Thuleia", escreveu.

Outros casos

Este é mais um exemplo de que o humor entre colegas de equipa, sobretudo por acontecer em meios tão mediáticos como o de futebol, pode fazer estalar o verniz na opinião pública. E relembra o caso de Bernardo Silva, ocorrido há alguns meses: o internacional português fez um "tweet" em que apontava parecenças entre o colega e amigo Benjamin Mendy e a figura dos chocolates "Conguitos". Embora o comentário não tenha sido levado a peito pelo lateral de Manchester City, Bernardo Silva foi muito criticado pelos adeptos ingleses e acabou por ser castigado pela Federação do país, com um jogo de castigo, uma multa de 58 mil euros e a obrigação de frequentar presenvialmente um programa de educação.

Face às críticas, uma série de colegas de profissão prestou apoio ao português, tentando fazer ver que tudo não tinha passado de uma brincadeira entre dois colegas e, acima de tudo, amigos. Em Portugal, o CDS-PP apresentou no Parlamento um voto de repúdio e condenação contra o racismo no desporto e de solidariedade para com o atleta da seleção nacional, que arrecadou os votos contra de PS, BE e Livre, e a abstenção do PAN.

Recorde ainda um outro caso, este com menos certezas sobre a intenção dos envolvidos, em que o jornal italiano "Corriere dello Sport" foi acusado de racismo por ter colocado na primeira página uma foto de Romelu Lukaku e Chris Smalling, na antevisão da partida entre o Inter de Milão e a AS Roma, com a expressão "Black Friday" no título. O jornal veio desculpar-se mais tarde, referindo que não havia qualquer intenção de provocação ou racismo.