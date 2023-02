Polémicas, erros e pecados do videoárbitro esta temporada

A tecnologia continua a não evitar falhas flagrantes e a não contribuir para tornar mais respirável o ambiente no futebol português. Críticas do F. C. Porto juntam-se a muitas outras de vários clubes.

As críticas às atuações e decisões, ou falta delas, do videoárbitro (VAR), por estes dias em tons de azul e branco, não são novas e continuam a ser bem audíveis nesta época, quase seis anos depois de a ferramenta ter entrado em vigor. As queixas de Pinto da Costa e dos dragões, após o F. C. Porto-Gil Vicente são apenas mais um episódio nesse espetáculo, sintomático também de que o recurso à tecnologia contribuiu pouco para acalmar e pacificar o futebol português. Pelo contrário, quando o VAR erra isso provoca ainda mais insatisfação, já que o recurso a imagens aumenta o grau de gravidade do erro.

Para além do Vizela-Benfica e do F. C. Porto-Gil Vicente, na 22.ª jornada da Liga, já houve outros casos mais ou menos polémicos que não abonaram nada em favor dos videoárbitros de serviço, com alguns erros graves e pouco compreensíveis, e a serem determinantes em resultados finais, não só em jogos do campeonato, mas também na Taça da Liga e na Taça de Portugal.