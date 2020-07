Polícia está "atenta e preparada" para festa do F. C. Porto

Tiago Rodrigues Alves com Arnaldo Martins Hoje às 14:46 Facebook

Eventuais celebrações portistas sob forte vigilância das autoridades. MAI apela a "elevadíssimo civismo" de adeptos por causa da covid-19.

A nação portista poderá festejar já esta noite o título de campeão nacional de futebol de 2019/2020. Apesar da crise pandémica e dos condicionamentos motivados pela covid-19, muitos adeptos azuis e brancos não deixarão de sair para a rua caso se concretize a conquista. Fonte oficial da PSP garante que aquela força está "atenta e preparada para atuar em qualquer eventualidade".

Após a vitória sobre o Tondela, na passada noite de quinta-feira, algumas centenas de adeptos portitas concentraram-se no exterior do Estádio do Dragão. A situação motivou alguma tensão e até houve um princípio de incêndio junto a um prédio próximo.