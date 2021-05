Polícia inglesa já está no Porto por causa de 80 voos para a Champions

Bernardo Monteiro Hoje às 12:23 Facebook

Operação montada pela PSP conta com a ajuda das autoridades inglesas. No sábado de manhã são aguardados 80 voos com adeptos ingleses.

Oito agentes ingleses já estão na cidade do Porto para trabalhar em articulação com as autoridades policiais portuguesas de forma a montar a operação de segurança para a final da Liga dos Campeões, que se disputa no sábado, às 20 horas, no Estádio do Dragão e opõe o Manchester City ao Chelsea.

Alguns desses agentes ingleses trabalham diretamente com os clubes de forma a identificar aqueles que podem ser considerados os adeptos mais perigosos.

De acordo com as informações prestadas esta quinta-feira pela PSP vão ser montados três perímetros de segurança à volta do Estádio do Dragão, onde só quem tem bilhete poderá transpô-los.

O plano da Polícia tem como base três pontos considerados fundamentais: o aeroporto Francisco de Sá Carneiro, o centro da cidade e o estádio, que abre as portas às 17 horas de sábado. Na zona do Dragão o trânsito estará condicionado a partir das 20 horas de amanhã, sexta-feira.

A Polícia também informou que são aguardados 80 voos no sábado de manhã, precisamente no dia do jogo, havendo um aumento das carruagens de metro e do número de autocarros dos STCP a circular pela cidade.