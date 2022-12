Polícia preocupada com os adeptos marroquinos

Rui Farinha, no Catar Hoje às 12:31 Facebook

Segurança Superintendente da PSP Luís Ribeiro teme que os apoiantes da equipa africana causem incidentes.

As autoridades portuguesas estão preocupadas com eventuais problemas de ordem pública no jogo entre a seleção das quinas e Marrocos, que se realiza depois de amanhã, no Estádio Al Thumama. "É o primeiro momento de apreensão desde que chegámos ao Catar. Estamos preocupados essencialmente com o que se pode passar depois do jogo, pois, normalmente, os adeptos marroquinos agem em função do resultado, como se verificou, aliás, por toda a Europa nos últimos dias", afirmou ao JN o superintendente da PSP Luís Ribeiro. O risco de confrontos é real.

"É uma partida que merece a nossa reflexão e há fatores de risco que vamos ter de avaliar de outra forma. Não há separação de adeptos, tudo tem sido visto num contexto de festa. Se Marrocos perder ou noutro cenário, há o risco de haver incidentes, que podem passar por confrontos físicos. Teremos de estar atentos a pontos de passagens e a todos os locais onde estejam cidadãos portugueses", sublinhou.