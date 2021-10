Polónia de Paulo Sousa goleia, Dinamarca perfeita

JN/Agências Hoje às 22:49 Facebook

A Polónia, treinada pelo português Paulo Sousa, goleou, este sábado, o São Marino por 5-0, na qualificação para o Mundial2022, em que a Dinamarca tem seis jogos e seis vitórias, após bater a Moldávia (4-0).

Em Varsóvia, golos de Swiderski, aos 10 minutos, Kedziora, aos 50, Buksa, aos 84, e Piatek, aos 90+1, além de um autogolo de Brolli (20), consolidaram um triunfo confortável da equipa orientada pelo técnico luso.

Os polacos voltaram às vitórias, após empatarem com a Inglaterra (1-1) e seguem no terceiro lugar do Grupo I, com 14 pontos, a um da Albânia, que hoje venceu na Hungria com um tento de Broja (80), segurando o posto de acesso ao "play-off".

Na frente da poule, com 19 pontos, seguem os ingleses, que também venceram com uma mão cheia de golos, em Andorra, cortesia de Chilwell (17), Saka (40), Abraham (59), Ward-Prowse (79) e Grealish (86).

Com um registo perfeito, ou seja, 21 pontos, seguem os dinamarqueses, que depois de golearem Israel (5-0) aplicaram este sábado chapa quatro na Moldávia, numa partida apitada pelo português João Pinheiro.

Skov Olsen (23), um penálti de Kjaer (34), Norgaard (39) e Maehle (44) construíram o triunfo na primeira parte, dominando um Grupo F em que a Escócia hoje virou duas vezes para bater os israelitas (3-2) e é segunda, com 14 pontos.

A derrota israelita colocou a Áustria igualada nos 10 pontos, após um triunfo austríaco nas Ilhas Faroé por 2-0. Golos de Laimer (26) e Sabitzer (48) puseram cobro a uma série de duas derrotas seguidas.

No Grupo C, a Suíça reforçou a posição de "play-off", atrás da líder e campeã europeia Itália, ao bater a Irlanda do Norte por 2-0 em Genebra, com uma exibição de "luxo" de Embolo, que assistiu para os dois golos, de Zuber (45+3) e Fassnacht (90+1).

A derrota dos britânicos e também da Bulgária, surpreendida pela última Lituânia (3-1), deixa os suíços com seis pontos de vantagem para os adversários pelo segundo posto, seguindo ainda a três dos italianos, que têm um jogo a mais, podendo igualá-los em caso de vitória.

No Grupo A, de uma seleção portuguesa "de folga", a Sérvia venceu no Luxemburgo graças a um tento solitário de Vlahovic (68) e assumiu provisoriamente a liderança da poule, com mais um ponto que a equipa das "quinas".

No outro jogo da "poule", a Irlanda somou a primeira vitória ao bater por 3-0 o Azerbaijão, na deslocação a Baku, e chegou aos cinco pontos, mais quatro que os azeris e menos um do que o Luxemburgo, que é terceiro.

Na terça-feira, Portugal recebe o Luxemburgo em Faro, enquanto os sérvios recebem o Azerbaijão, com a Irlanda a folgar.