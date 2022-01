Polónia e Alemanha apuradas, Islândia "ajuda" Portugal

JN/Agências Ontem às 23:48 Facebook

Alemanha e Polónia apuraram-se, este domingo, para a segunda fase do Europeu, que está a decorrer na Hungria e na Eslováquia, juntando-se a Espanha e Dinamarca, que o tinham conseguido na véspera.

Portugal, tangencialmente derrotado pela Hungria, ficou à espera da vitória da Islândia sobre os Países Baixos, já no programa da noite, para saber que ainda não está eliminado, mas que o caminho continua muito difícil.

Perante mais de 20 mil espetadores no MVM Domed de Budapeste, os portugueses estiveram melhor que na derrota ante os islandeses, na primeira jornada, mas acabaram por perder com a Hungria mesmo nos últimos segundos, por 31-30, caindo para último do grupo B.

Ainda não é o fim do caminho para os lusos, como se viu depois, com a ajuda que foi a vitória da Islândia sobre os Países Baixos, por 29-28, que deixa tudo em aberto para terça-feira.

Para seguir em frente, Portugal necessita que a Islândia vença a Hungria, e depois tem de ganhar aos Países Baixos por pelos menos dois golos de diferença.

A muito experiente Islândia lidera o grupo sediado na capital da Hungria, com quatro pontos, fruto de duas vitórias. Países Baixos e Hungria têm dois pontos, com vantagem nos golos para os neerlandeses, e Portugal ainda não pontuou.

Em Bratislava, o Grupo D já está praticamente resolvido, só faltando saber se o primeiro é a Polónia ou a Alemanha.

Este domingo, somaram as suas segundas vitórias: a Polónia por 29-20 sobre a Bielorrússia, e a Alemanha por 34-29 sobre a Áustria.

Pela diferença global de golos, a Polónia leva vantagem para a última ronda e basta-lhe o empate para terminar em primeiro.