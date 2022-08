Nuno A. Amaral Hoje às 00:03 Facebook

Dragão vence leão, com golos de Evanilson, Uribe e Galeno, os dois últimos de penálti. Resultado é pesado para a equipa lisboeta.

O clássico teve tons de azul e acabou com uma vitória por um resultado que não deixa dúvidas. O F. C. Porto foi mais forte e, acima de tudo, mais eficaz do que o Sporting, que não conseguiu arranjar maneira de bater o brilhante Diogo Costa.