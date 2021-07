Pontapé de bicicleta de Taremi eleito melhor golo da época

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:13 Facebook

O golo do avançado do F.C. Porto Mehdi Taremi frente ao Chelsea, na Liga dos Campeões, foi eleito o melhor da época 2020/2021 de competições da UEFA.

Mehdi Taremi marcou o melhor golo da temporada de todas as competições da UEFA, com o pontapé de bicicleta frente ao Chelsea, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Após cruzamento de Nanú, o iraniano realizou um dos gestos técnicos mais complicados do futebol.

O avançado do F.C. Porto ficou à frente de Lorenzo Insigne com o golo frente à Bélgica no Euro 2020 e de Kemar Roofe do Rangers, com o tento marcado ao Standard Liege na fase de grupos da Liga Europa.