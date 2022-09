Pontaria de Banza garante-lhe prémio de melhor do mês

Simon Banza, avançado do Braga, foi eleito pelos treinadores da Liga como o melhor avançado de agosto. O francês marcou em todos os jogos do mês, com Sporting, Famalicão (2), Marítimo e Arouca.

Banza reuniu 38,89% dos votos, superando, assim, Gonçalo Ramos do Benfica (17,36%) e Aziz Rio Ave (14,58%). Os cinco golos, em quatro jogos, fazem do atacante o melhor marcador da Liga.

Formado do Lens, o jogador mostrou-se a Portugal na temporada passada, quando foi o melhor marcador do Famalicão, tendo somado 17 golos e cinco assistências, em 33 jogos.

Depois de Ricardo Batista (guarda-redes), Morato (defesa) e Enzo Fernández (médio), Simon Banza encerra o lote dos melhores jogadores, por posição, no mês de agosto.