Ponto da situação: os atletas portugueses fora e ainda em prova nos Jogos

Marcos Freitas e Fu Yu conseguiram ser apurados para a próxima fase do torneio de singulares de ténis de mesa, porém mas a presença lusa já perdeu atletas em várias modalidades.

Ténis de mesa

O mesatenista Marcos Freitas segue para os oitavos de final, após vencer Daniel Habesohn, da Austrália, por 4-3,. Já Fu Yu passa para a terceira ronda do torneio depois de vencer Sutirtha Mukherjee, da Índia, por 4-0. Tiago Apolónia não conseguiu avançar para a terceira ronda do torneiro de singulares de ténis de mesa, sendo eliminado pelo indiano Kamal Achanta por 4-2. Também Shao Jieni foi afastada da competição mundial, após ser derrotada por Yu Mengyu, da Singapura, por 4-0. Em competição segue ainda a equipa masculina que vai participar no dia 1 de agosto.

Judo

No Judo, Telma Monteiro foi eliminada na segunda ronda da categoria de -57 kg, ao perder com a polaca Julia Kowalczyk. Também Joana Ramos foi eliminada na primeira ronda da categoria de -52 kg, ao perder com a norte-americana Angelica Delgado. Catarina Costa também foi eliminada da competição depois de ser derrotada por Urantsetseg Munkhbat, da Mongólia, na categoria de -48 kg. A judoca conseguiu alcançar a 5ª posição, levando para Portugal um diploma olímpico. Em competição seguem Anri Egutidze na categoria de -81kg, Bárbara Timo na categoria de -70kg, Jorge Fonseca na categoria de -100kg, Patrícia Sampaio na categoria -78kg e Rochele Nunes na categoria de +78kg.

Surf

Teresa Bonvalot foi eliminada na terceira ronda da prova de surf, terminando a competição mundial no nono lugar. Yolanda Hopkins Sequeira conseguiu apurar-se para os quartos de final da prova depois de vencer a francesa Johanne Defay, na terceira ronda. Frederico Morais está ausente da competição devido a ter testado positivo à covid-19 na sexta-feira passada.

No triatlo, João Silva e João Pereira terminaram a prova no top 30, ocupando respetivamente a 23ª e 27ª posição. Melanie Santos vai ainda competir na prova de elite feminina nesta segunda-feira.

Equestre

A equipa portuguesa, constituída por Maria Caetano, Rodrigo Torres e João Miguel Torrão, apurou-se para a final da prova de ensino de equestre. Também Rodrigo Torres conseguiu avançar para a final ao ser um dos seis repescados. Luciana Diniz vai ainda competir para a qualificação na prova de obstáculos individual a 3 de agosto.

Ginástica

Na ginástica, a atleta Filipa Martins terminou a sua participação nos Jogos Olímpicos, não conseguindo ser apurada para a final de nenhuma das provas a que estava a participar. Diogo Abreu está ainda em competição, lutando por uma qualificação na prova individual a 31 de julho.

Natação

Francisco Santos conseguiu atingir a 28ª posição da eliminatória de natação dos 100 metros costas, porém o feito não o levou até à final. O nadador português continua em competição na prova de 200 metros costas, que vai ocorrer a 28 de julho. Diana Durães e Tamila Holub também não conseguiram chegar à final, falhando a prova de qualificação ao alcançar a 23ª e 22ª posição respetivamente. Ana Catarina Monteiro vai enfrentar a prova para qualificação na categoria de 200 metros mariposa a 27 de julho. Também José Paulo Lopes vai enfrentar a prova de 800 metros livros a 27 de julho. Gabriel Lopes e Alexis Santos estão ainda na competição à espera da prova de qualificação de 200 metros estilos, que vai realizar-se a 28 de julho. Angélica André e Tiago Campos enfrentam a prova de qualificação de 10km águas abertas a 3 e 4 de agosto.

Ténis

No ténis, João Sousa e Pedro Sousa foram eliminados na primeira ronda dos torneios singulares e a pares da modalidade, terminando a presença de Portugal na competição de ténis dos Jogos Olímpicos.

Vela

Carolina João ocupa o 36º lugar da prova de Laser Radial de Vela, com 90 pontos, após realizar quatro regatas nos Jogos Olímpicos. A velejadora portuguesa continua em competição disputando mais duas regatas na próxima terça-feira. José Costa e Jorge Lima enfrentam a prova de qualificação na categoria de 49er no dia 27 de julho e Diogo Costa e Pedro Costa vão se estrear nos Jogos Olímpicos a 28 de julho na prova de qualificação de 470.

Remo

Na modalidade de remo, Pedro Fraga e Afonso Costa falharam o apuramento para as meias-finais da prova de LM2x, não conseguindo chegar à final, porém os dois remadores portugueses continuam em competição a lutar pela 13ª posição da prova.

Skate

Gustavo Ribeiro enfrentou a prova final de skate de rua, no domingo passado, porém uma queda na primeira run levou o skateboarder português a ocupar a 8ª posição, levando para Portugal um diploma olímpico.

Andebol

No andebol, a seleção portuguesa perdeu no jogo de estreia dos torneios oficiais da modalidade, mas continua em competição, tendo vencido a equipa do Bahrain por 26-35 no jogo desta segunda-feira, conseguindo a primeira vitória nos Jogos Olímpicos.

Ciclismo

João Almeida e Nélson Oliveira foram eliminados da prova de ciclismo de estrada, mas continuam na competição na prova de ciclismo contrarrelógio. Raquel Queirós estreia-se nos Jogos Olímpicos a 27 de julho, para a prova de qualificação de XCO Feminino. Também Marta Martins faz a sua estreia na competição mundial a 8 de agosto ao enfrentar a prova de qualificação de omnium.

Taekwondo

No Taekwondo, Rui Bragança abandonou a competição mundial, depois de perder na prova de estreia de -58kg contra o lutador espanhol Adrian Vicente Yunta. O lutador português tinha ainda hipotese de ser repescado se Adrian Vicente Yunta conseguisse chegar à final, porém o lutador espanhol não conseguiu vencer o atual campeão do mundo de Taekwondo, Jang Jun.

Os atletas portugueses das modalidades de atletismo, canoagem e tiro com arma de caça enfrentam as provas de qualificação nos próximos dias.