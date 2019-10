"Popeye" russo estreou-se no MMA e caiu ao primeiro assalto

Hoje às 20:26 Facebook

Kirill Tereshin, fisiculturista russo de 23 anos, é conhecido por "Popeye", e tornou-se famoso por ter injetado synthol nos braços. Trata-se de uma substância que combina azeite, lidocaína e álcool benzílico. Ficou parecido com a personagem de desenhos animados, é certo, mas ainda está a anos-luz dele no que toca a força e, sobretudo, jeito para a luta.

O "Popeye" russo decidiu subir ao octógono para um combate de MMA frente ao compatriota, Oleg Mongol, que é 20 anos mais velho, mas ao fim de três minutos já tinha sido imobilizado e perdido a luta. No início da luta, Kirill ainda acertou alguns golpes no adversário, mas nem isso lhe valeu.

"Para chegar a este tamanho é preciso injetar muitos litros nos braços. Eu fiz isso e cheguei a ter 40 graus de febre. Fiquei de cama e sentia que ia morrer. Mas, depois, tudo terminou bem", contou, em 2017, altura em que começou a ficar conhecido.

No início deste ano, porém, chegou a afirmar que teria até 12 meses para tirar o Synthol do corpo, por causa do grave risco de trombose e de ter de amputar os braços.