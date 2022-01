Póquer de Yago vale primeiro triunfo em casa da U. Santarém na Liga 3

Hoje às 15:03 Facebook

No reencontro com o V. Setúbal, poucos dias depois, os ribatejanos venceram por 4-1. Yago marcou os quatro golos dos encarnados e Wilson Soares defendeu um penálti.

A U. Santarém venceu pela primeira vez em casa na Liga 3. A vítima foi o V. Setúbal, que havia derrotado os ribatejanos há poucos dias no Bonfim, em jogo referente à 5.ª jornada.

No reencontro brilhou de sobremaneira Yago, que completou um póquer, o primeiro da história do campeonato. Pelo meio, Wilson Soares, guarda-redes da U. Santarém, defendeu um penálti batido por Zequinha, tendo o avançado sadino se redimido aos 70 minutos, quando apontou o tento de honra do V. Setúbal, também de grande penalidade.

A 16.ª jornada da Série B da Liga 3 apenas ficará concluída a 23 de fevereiro, quando se disputar o jogo entre Caldas e Oriental Dragon, adiado devido a um surto de covid-19 no plantel lisboeta.