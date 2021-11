Póquer deixa Vitinha radiante e a querer mais

João Faria Hoje às 19:29 Facebook

Avançado dos guerreiros do Minho, que em miúdo escapou ao radar do Benfica, assinou feito histórico com o Santa Clara

"É claro que ele está radiante". Bernardino Dourado, antigo treinador de Vitinha, dá conta, com satisfação, do sentimento do jovem avançado que, neste sábado, assinou os quatro primeiros golos, na goleada, por 6-0, ao Santa Clara, que permitiu aos minhotos a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal.

"Falámos muitas vezes e já o felicitei. Após o jogo, trocámos mensagens e, como é natural, ele estava muito contente", refere, ao JN, o técnico que orientou o ponta de lança no Águias de Alvite, equipa do concelho de Cabeceiras de Basto, parceiro do clube da Luz, na rede de escolas de futebol.