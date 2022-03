Sub-21: Por cada Fábio uma dose de talento puro

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal goleia e regressa da Grécia com a liderança. Apuramento mais perto com a ajuda dos golos e assistências do trio de "Fábios".

Se é verdade que a esta geração sub-21 não faltam jogadores com o nome de Fábio, é igualmente uma certeza que cada um deles representa uma aposta certa para o futuro. Depois do deslize frente à Islândia, Portugal interiorizou a nova missão da melhor forma e goleou na visita à Grécia (0-4), num triunfo com toque especial dos "Fábios" que permitiu regressar com a liderança do Grupo D (mais que justa) dentro da mala.

Sem complicar, Rui Jorge fez apenas uma mexida relativamente ao duelo anterior: trocou Henrique Araújo por Fábio Silva. E resultou. O avançado do Wolverhampton esteve indomável na frente, muito à semelhança do que fez Fábio Carvalho. Apesar de pisar outros terrenos com mais frequência, o médio luso aventurou-se por várias vezes no ataque e colocou as "quinas" em vantagem, ainda antes do primeiro quarto de hora (12m), naquela que foi a estreia a marcar pela equipa portuguesa.