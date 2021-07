JN/Agências Hoje às 18:15 Facebook

Pedro Porro foi diagnosticado com uma "luxação da articulação tíbioperoneal superior do joelho direito", lesão sofrida no encontro desta quinta-feira diante do Belenenses SAD, que obrigou à saída do lateral espanhol logo aos 11 minutos da partida.

A notícia publicada no site oficial dos leões não indica o tempo de paragem previsto, mas as avaliações iniciais apontam para um período de cerca de dois meses.