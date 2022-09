Porro é mais uma dor de cabeça para Amorim

Lateral espanhol lesiona-se no jogo treino com o Vilafranquense. Ricardo Esgaio é alternativa.

Depois das várias baixas no centro da defesa, o treinador Ruben Amorim deve ganhar mais uma dor de cabeça, após a lesão sofrida por Pedro Porro no jogo treino frente ao Vilafranquense, disputado na sexta-feira. O espanhol foi titular na partida com os ribatejanos, mas saiu após sentir dores na perna direita e será, amanhã, alvo de reavaliação por parte do departamento clínico, quando o plantel regressar à ação depois de dois dias de folga concedidos pelo técnico.

Face à proximidade do encontro com o Gil Vicente (sexta-feira, 19 horas), é provável que o internacional espanhol fique de fora da partida frente ao emblema de Barcelos. Assim, Ricardo Esgaio chega-se à frente e é o grande candidato a ocupar a vaga.