Porro em contrarrelógio para o Paços

Lateral do Sporntig continua em tratamento e não há certezas sobre recuperação até domingo

Depois de dois dias de folga, o Sporting regressou ontem aos trabalhos, preparando o encontro de domingo (20.30 horas) em casa, frente ao Paços de Ferreira e continuou sem contar com Pedro Porro, mantendo-se a dúvida sobre se recuperará a tempo para o embate com os pacenses. O defesa é, de resto, o único integrante do boletim clínico dos leões.

O espanhol está a contas com uma tendinopatia na anca e falhou o embate com o Vitória de Guimarães no passado dia 19, estando em recuperação desde então. A gestão do lateral merece especial atenção, fruto das múltiplas lesões que já sofreu esta temporada e que já o fizeram falhar 13 partidas.