Porro em risco com o Gil Vicente e Marselha

Lateral está a contas com uma lesão no joelho direito. Esgaio pronto para assumir o lugar.

O clube confirmou ontem a lesão de Pedro Porro, que saiu com queixas do jogo-treino frente ao Vilafranquense na passada sexta-feira, e que está a contas com um traumatismo no joelho direito, tendo ficado de fora dos trabalhos dos leões com vista ao encontro com o Gil Vicente, na sexta-feira, em Alvalade (19 horas, Sport TV1).

A lesão, que não é muito grave, deve ser suficiente para tirar o espanhol do encontro com o emblema de Barcelos, restando a dúvida se recuperará a tempo para o encontro do Sporting em Marselha, para a Liga dos Campeões, de hoje a uma semana. Para o lugar do defesa direito deverá entrar Ricardo Esgaio.