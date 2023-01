Porro muito perto da saída para reforçar o Tottenham

Negociações entre a SAD e o clube inglês estão bem encaminhadas. Frederico Varandas não abdica de receber a cláusula de rescisão.

Pedro Porro está muito perto de deixar Alvalade e, até à hora do fecho desta edição, o acordo estava bem encaminhado. Os leões mantêm-se intransigentes no que diz respeito aos valores, pretendem o pagamento da cláusula de rescisão do jogador, avaliada em 45 milhões de euros, e nas reuniões que decorreram entre os dois clubes o entendimento ficou muito perto de ser garantido. Falta, porém, discutir os últimos detalhes, como o método de pagamento, que o presidente Frederico Varandas, pretende que seja a pronto.

Caso a transferência se concretize, os leões terão interesse em utilizar o lateral direito na final da Taça da Liga, frente ao F. C. Porto, que se realiza depois de amanhã, em Leiria. Cenário que a que os ingleses podem torcer o nariz, tendo em conta o risco de acontecer uma lesão que possa deixar sequelas no jogador.