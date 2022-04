Porro, Palhinha e Pedro Gonçalves lançados por Rúben Amorim

JN Hoje às 19:32 Facebook

O trio faz parte da equipa inicial para a receção do Sporting ao Paços de Ferreira. Leões podem distanciar-se do Benfica e aproximar-se do F. C. Porto.

As titularidades de Pedro Porro, Palhinha e Pedro Gonçalves são as novidades na equipa do Sporting que este domingo vai iniciar o duelo com o Paços de Ferreira, em Alvalade.

O trio volta ao onze e ocupa as vagas de Ricardo Esgaio, Ugarte e Slimani, que foram titulares no triunfo da última jornada, frente ao V. Guimarães.

Onze do Sporting: Adán; Coates, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Pedro Porro, Nuno Santos, Matheus Nunes, Palhinha, Paulinho, Sarabia e Pedro Gonçalves.

Onze do Paços de Ferreira: André Ferreira; Delgado, Marco Baixinho, Nuno Lima, Antunes, Rui Pires, Nuno Santos, Gaitán, Uilton, Hélder Ferreira e Butzke.

Em caso de vitória, o Sporting consolida o segundo lugar, aproveitando a derrota do Benfica em Braga, e fica a três pontos do líder F. C. Porto, que, amanhã, recebe o Santa Clara.

O jogo, em Alvalade, tem início marcado para as 20.30 horas. Vítor Ferreira será o árbitro, enquanto Rui Oliveira exercerá as funções de videoárbitro.