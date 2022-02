Porro, Palhinha e Pedro Gonçalves no onze para defrontar o Manchester City

JN Hoje às 19:02 Facebook

O trio está de regresso às opções iniciais de Ruben Amorim, depois de não iniciar o jogo com o F. C. Porto. Feddal, Ugarte e Nuno Santos são os preteridos, Matheus Reis será central.

Pedro Porro, de volta após cumprir castigo, Palhinha e Pedro Gonçalves, recuperado de lesão, estão nas escolhas iniciais de Ruben Amorim para o duelo desta terça-feira, com o Manchester City, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em Alvalade.

O regresso dos três jogadores implica mudanças na defesa, no meio-campo e no ataque dos leões. De fora, ficam Feddal, Ugarte e Nuno Santos, que foram titulares frente ao F. C. Porto.

Em relação ao Manchester City, destaque para as titularidades dos portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Ricardo Esgaio, Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho.

Onze do Manchester City: Ederson; John Stones, Rúben Dias, Laporte, João Cancelo, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Phil Foden e Sterling.