Porro: "Quando o Esgaio joga, estou com ele até à morte"

Lateral espanhol defendeu o companheiro de equipa das críticas e garante que o Sporting está preparado para enfrentar o Frankfurt apesar do mau momento.

Na antevisão do encontro de terça-feira (20 horas, ELEVEN1) frente ao Frankfurt, Pedro Porro, lateral do Sporting, marcou presença na antevisão do jogo em que defendeu o colega de equipa Ricardo Esgaio.

"Para mim é uma situação triste. O Esgaio é muito boa pessoa, um grande companheiro. Quando ele joga estou com ele até à morte. É um grande companheiro, só tem de fazer as coisas bem", explicou o espanhol, que comentou a ausência dos 55 pré-convocados da seleção espanhola para o Mundial do Qatar.

"Essas coisas não são para mim. Para mim é importante o jogo de amanhã, estarei focado em ganhar e isso é que me importa", atirou, abordando também os recentes erros defensivos da equipa.

"Acho que também temos jogos muito bem na defesa. Temos adversários que jogam bem, nós estamos focados em ter a linha certinha. É óbvio que os adversários jogam bem e há dias em que as coisas não correm tão bem... Estamos focados em fazer as coisas bem, é o que vamos tentar fazer amanhã", assegurou, acrescentando ainda que a equipa está "confiante" e que vai "demonstrar isso amanhã".

O encontro entre Sporting e Frankfurt é decisivo para as contas dos leões. Um empate frente aos alemães é suficiente para que o conjunto de Alvalade siga para os oitavos de final.