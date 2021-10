Porro satisfeito por ser o melhor defesa de setembro

JN Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Eleito o melhor defesa do mês de setembro, o lateral Pedro Porro revelou-se bastante satisfeito com a distinção, dada pela Liga, ele que participou em todos os jogos do Sporting, na liga, nesse mês (F. C. Porto, Estoril e Marítimo)

Na hora de receber o prémio, o jogador revelou satisfação e destacou o trabalho importante de toda a equipa: "Este prémio também é o reflexo do trabalho da equipa. Na verdade, sinto-me bem e este prémio é sinal disso. A equipa também está bem e damos o máximo, e isso vê-se em cada partida".

Pedro Porro contribuiu, no período em questão, com uma assistência frente ao F. C. Porto e dois golos decisivos frente ao Marítimo e Estoril.