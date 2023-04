Porro sobre a saída do Sporting: "Gosto que as coisas sejam feitas da maneira certa"

JN Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Porro trocou o Sporting pelo Tottenham em janeiro, num processo que pretendeu que se desenrolasse sem qualquer tipo de problema. "Não queria desrespeitar o meu clube anterior", vincou o internacional espanhol.

Duas épocas e meia depois de ter chegado a Alvalade, cedido pelo Manchester City, Pedro Porro trocou o Sporting pelo Tottenham, em janeiro, num negócio que vai render 45 milhões de euros aos cofres da SAD leonina.

O processo arrastou-se durante algumas semanas, mas o internacional espanhol garante ter dado o máximo pelos verde e brancos "até ao último dia, sem saber o que ia acontecer".

PUB

"Não queria desrespeitar o meu clube anterior. Gosto que as coisas sejam feitas da maneira certa. Percebi a posição do Sporting, que não queria perder um jogador em janeiro, tal como percebi a do Tottenham. No final, correu bem", explicou o defesa, à estação "Sky Sports".

Questionado sobre o impacto da mudança da Liga portuguesa para a inglesa, Porro sentiu, sobretudo, o impacto físico. "Tens de estar sempre em alerta, de ser intenso e estar preparado para dar 100%", pormenorizou.