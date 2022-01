Porro tem mialgia na coxa direita

Hoje às 19:13 Facebook

Pedro Porro falhou o treino do Sporting, devido a dores musculares na coxa direita, que o impediram de defrontar o Leça, na terça-feira, para a Taça de Portugal.

De acordo com a nota divulgada no site oficial dos leões, o lateral espanhol "está a contas com uma mialgia na coxa direita", pelo que não participou na sessão de trabalho na academia de Alcochete.

Ontem, Porro deveria ter integrado o onze inicial do Sporting diante do Leça, mas sentiu algumas dificuldades físicas durante o aquecimento e acabou por ser rendido por Ricardo Esgaio na equipa titular.

O conjunto de Alvalade assegurou a qualificação para as meias-finais da Taça de Portugal, ao vencer por 4-0 a formação do Campeonato de Portugal, com dois golos de Bruno Tabata, um de Matheus Nunes e outro de Nuno Santos.

Além de Porro, também Jovane Cabral continua a recuperar de um problema num joelho e falhou o treino da equipa comandada por Rúben Amorim, numa sessão na qual os titulares frente aos leceiros "realizaram trabalho de ginásio, enquanto os restantes treinaram no relvado".

O plantel leonino vai folgar amanhã, voltando ao trabalho em Alcochete na sexta-feira, de forma a preparar o encontro de domingo, em Vizela, para a 18.ª jornada da Liga, na qual os verdes e brancos ocupam o segundo lugar, com 44 pontos, menos três do que o líder F. C. Porto.