Porsche de Alex Areia despista-se e aterra na bancada do Autódromo de Portimão

O Autódromo Internacional do Algarve foi palco, esta sexta-feira, de um aparatoso acidente, sofrido por Alex Areia. Depois de perder os travões, o piloto embateu com o Porsche nas barreiras de pneus, voou sobre a rede de proteção e aterrou nas bancadas do circuito que, felizmente, não tinham público naquele local. O piloto não sofreu quaisquer ferimentos.

Tudo aconteceu na segunda sessão de treinos livres da Porsche Sprint Challenge Ibérica. O piloto ficou sem forma de travar e, nas redes sociais, admitiu que se tornou num "autêntico passageiro" do carro que conduzia, agradecendo aos sistemas de segurança do Porsche, que lhe permitiram sair ileso do incrível acidente que sofreu.

"Foi muito bravo, fiquei sem travões no fim da reta, virei praticamente um passageiro.. Felizmente não estava ninguém naquela zona da bancada e consegui sair ileso do acidente, graças ao nível de segurança daquele carro", escreveu Alex Areia, nas redes sociais.

PUB

Veja o vídeo e as fotos do acidente: