Portento checo predestinado à baliza do Braga

Almiro Ferreira Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Da Boémia para o Minho, um guarda-redes de 17 anos a quem se aponta um futuro brilhante nas balizas da "pedreira". O próprio Lukas Hornicek diz para o que está: "Vim para realizar um sonho".

Lukas é grande (1,96 metros), mas ainda é menor de idade (13-7-2002). Jogou pela República Checa no Europeu sub-17 do ano passado. Chegou à "pedreira" em julho. Quase não se deu por ele. Até que tomou conta da baliza dos sub-19 do S.C. Braga e mostrou todo o talento que o "scoutting" braguista lhe tinha detetado. Rúben Amorim chamou o guarda-redes de 17 anos aos treinos da equipa principal e deu-lhe a oportunidade de privar e de estagiar com os mais consagrados e veteranos, um deles vinte anos mais velho...

"O Eduardo? É um bom tipo. Está sempre a sorrir, como o meu pai. No fundo, para mim, ele é como um pai", diz Lukas, que deixou a ascendência direta e toda a família lá na Boémia, o que, nestes tempos de pandemia e de todos os receios, deixa o jovem craque apreensivo. "Felizmente, a minha família está toda bem. A pandemia na República Checa não tem sido tão grave como aqui, mas é preocupante. É claro que é", diz Lukas.

Seja como for, a três mil quilómetros da pátria de Vaclav Havel, o gigante checo (1,96 metros) está feliz da vida, "a perseguir o sonho" de uma carreira profissional, que passará imediatamente pelo S. C. Braga. Lukas chegou por empréstimo do F.K. Pardubice, clube da segunda liga checa, até 30 de junho próximo, mas o Braga já exerceu a opção de compra do passe do jogador, que terá contrato até 30 de junho de 2024.

Para já, o compatriota de Ivo Viktor, de Petr Kouba e de Petr Cech, outros grandes guarda-redes do futebol checo, jogava pelos sub-19, na zona Norte do campeonato cancelado pela pandemia de Covid-19 e que o S. C. Braga liderava, à frente do F. C. Porto. A realização do sonho vai ter de esperar.

"Ídolos? Entre os consagrados, o Ederson, que, além de tudo o mais, tem um jogo de pés extraordinário. Entre o mais novos, o meu favorito é o Onana, guarda-redes do Ajax. Espero chegar ao nível deles e até superá-los", diz o jovem checo.

Lukas Hornicek habita numa residência do clube, na companhia de mais alguns jogadores externos que andam pelos escalões de formação, e espera pelo final da quarentena para poder "perseguir o sonho". Nos tempos mais próximos, tem outra meta: continua seguir ensino à distância e a estudar para os exames de conclusão do liceu na República Checa.