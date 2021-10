Portimão de fora do calendário provisório da F1 para 2022

Já foi revelado o calendário provisório do Mundial de Fórmula 1, de 2022, e a principal ausência é o Autódromo de Portimão que esteve nas cogitações para receber a prova no próximo ano.

Um dos atrativos da maior prova de automobilismo do Mundo é o número recorde de de Grandes Prémios (23), com a estreia de Miami (Estados Unidos da América), na ronda cinco, a 8 de maio.

O Campeonato do Mundo de 2022, recebendo luz verde do Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA), arrancará a 20 de março, no Bahrain, e terminará somente a 20 de novembro, no circuito Yas Marina do Abu Dhabi, precisamente na véspera do início do Mundial de Futebol no Catar. Austrália, Canadá, Singapura e Japão, corridas canceladas em 2021, também devido à pandemia da Covid-19, regressam ao calendário da Fórmula 1, enquanto shangai permanece ausente por se encontrar de "portas fechadas" devido à pandemia da Covid-19.

Calendário provisório do Mundial de 2022:

20 de março - Bahrain (Sakhir)

27 de março - Arábia Saudita (Jeddah)

10 de abril - Austrália (Melbourne)

24 de abril - Emília-Romanha (Ímola, Itália)

8 de maio - Miami (EUA)

22 de maio - Espanha (Barcelona)

29 de maio - Mónaco (Monte Carlo)

12 de junho - Azerbaijão (Baku)

19 de junho - Canadá (Montreal)

3 de julho - Grã-Bretanha (Silverstone)

10 de julho - Áustria (Spielberg)

24 de julho - França (Le Castellet)

31 de julho - Hungria (Hungaroring)

28 de agosto - Bélgica (Spa-Francorchamps)

4 de setembro - Países Baixos (Zandvoort)

11 de setembro - Itália (Monza)

25 de setembro - Rússia (Sochi)

2 de outubro - Singapura (Marina Bay)

9 de outubro - Japão (Suzuka)

23 de outubro - EUA (Austin)

30 de outubro - México (Cidade do México)

13 de novembro - Brasil (São Paulo)

20 de novembro - Abu Dhabi (Yas Marina)