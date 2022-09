Portimão volta a integrar o calendário do Mundial de Resistência

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou, esta quinta-feira, o calendário do Campeonato do Mundo de Resistência para 2023, com a particularidade do Autódromo Internacional do Algarve receber, a 16 de abril, as 8 Horas de Portimão.

Depois de ter integrado o campeonato em 2021 e ter ficado fora das provas eleitas para este ano, Portugal volta a entrar no mapa do WEC, com o Autódromo Internacional do Algarve a ser a segunda corrida do ano, depois das 1000 Milhas de Sebring, nos Estados Unidos, a 17 de março.

O campeonato de 2023 fica marcado pela 100.ª edição das míticas 24 Horas de Le Mans, agendadas para o fim de semana de 10 e 11 de junho, com Spa-Francorchamps, Monza, Fuji e Bahrain a completarem o calendário.

O Mundial deste ano ainda não terminou, faltando realizar as 8 Horas do Bahrain (10 de novembro), com o português António Félix da Costa, que faz equipa com Ricardo González e Will Stevens, a liderar a classificação geral na categoria LMP2 e a estar muito perto de se sagrar campeão do Mundo.