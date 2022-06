Portimonense aponta à manutenção na Liga, mas Europa é um "sonho"

JN/Agências Hoje às 21:13 Facebook

Presidente do clube algarvio quer seguir na primeira divisão mas com os olhos postos na Liga Europa.

O presidente da Portimonense SAD, Rodiney Sampaio, disse esta quinta-feira que o objetivo dos algarvios para a nova época na Liga de futebol passa pela manutenção e que a qualificação para as competições europeias ainda é só "um sonho".

"O primeiro objetivo é a manutenção. Depois de conseguido esse objetivo, é seguir em frente e ver no final se a pontuação nos dá oportunidade de conseguir chegar à Liga Europa", disse o dirigente, à margem do primeiro treino da época, no centro de estágios do clube de Portimão.