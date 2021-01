Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:24 Facebook

A equipa de Portimão apresentou, esta terça-feira, um reforço para a baliza mas não foi o jogador que acabou por chamar a atenção.

Kosuke Nakamura, guarda-redes de 25 anos e internacional japonês seis vezes, é o novo reforço do Portimonense e foi apresentado esta terça-feira. Nakamura assinou um contrato válido por duas épocas e meia e será a primeira aventura fora do Japão, depois de ter feito a formação no Kashiwa Reysol.

Contudo, não foi o reforço quem acabou por chamar a maior atenção durante a conferência mas sim... um cartão. Durante a apresentação do atleta, foi possível ver uma imagem de Tsukasa Shiga, entre Nakamura e Rodiney Sampaio, presidente da SAD.

Shiga é responsável de uma empresa nipónica, um dos principais patrocinadores do Portimonense, mas não conseguiu estar presente. E o Portimonense acabou por recorrer a um plano B.

Veja o momento: