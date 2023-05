Portimonense-Benfica com bilhetes esgotados para o público geral

JN/Agências Hoje às 15:47 Facebook

Os bilhetes para o público em geral do Portimonense-Benfica estão esgotados, informou o clube algarvio, que mantém à venda entradas destinadas apenas a sócios para o jogo da 32.ª jornada da Liga de futebol.

"Os bilhetes disponíveis para público geral, referentes ao encontro entre o Portimonense e o Benfica, dia 13 de maio às 18 horas no Portimão Estádio, encontram-se esgotados", referiu o clube, em nota na sua página oficial.

Os únicos lugares ainda disponíveis estão reservados aos sócios do Portimonense, que podem adquirir bilhetes por 10 euros, até um máximo de quatro por pessoa, mediante a apresentação de igual número de cartões de associado.

O estádio tem capacidade para 4961 pessoas e o Benfica já informou os seus adeptos, por indicação do Portimonense, que não serão permitidos adereços do clube encarnado para a bancada em que se situam os bilhetes de primeira categoria, central poente.

O jogo, da antepenúltima jornada da Liga de futebol, tem início às 18 horas de sábado.

O Benfica tem a possibilidade de se sagrar campeão já nesta ronda, num cenário ainda assim pouco provável, sendo necessária uma conjugação em que as águias vencessem em Portimão e o F. C. Porto perdesse no domingo, em casa, com o Casa Pia.

A três jornadas do final, o Benfica lidera o campeonato com 80 pontos, mais quatro do que o F. C. Porto.