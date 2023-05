Portimonense-Benfica: Viagem ao Algarve foi um passeio de campeão

Águia entrou a todo o gás, goleou e está a uma vitória do título nacional, mas o troféu até pode chegar já hoje. Encarnados já garantiram o apuramento direto para a Champions.

O Benfica foi ao Algarve golear o Portimonense por 5-1, teve dois golos anulados por fora de jogo e está apenas a uma vitória do título, quando na próxima jornada defronta o Sporting em Alvalade. Porém, uma derrota do F. C. Porto frente ao Casa Pia, esta noite, pode dar já hoje o campeonato nacional aos encarnados. O triunfo em Portimão garantiu ainda o apuramento direto para a próxima edição da Liga dos Campeões, o que já não acontecia desde 2019.

A diferença deste jogo para o último, quando as águias venceram o Braga e ganharam outra tranquilidade, é que o Benfica marcou cedo e foi muito eficaz do ponto de vista ofensivo. A equipa esteve sempre desinibida e a lembrar os tempos em que dominou durante a primeira volta da Liga. Roger Schmidt voltou a apostar num meio-campo constituído por Chiquinho e João Neves (mais um bom jogo) e Aursnes manteve-se a lateral direito.