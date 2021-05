José Pedro Gomes Hoje às 20:37 Facebook

Vila-condenses marcam passo na fuga à descida num empate mais proveitoso para os algarvios

Empate sem golos entre duas equipas que, pela situação instável na classificação, preferiram trabalhar mais para não perder do que para ganhar. Uma contenção de riscos que as castigou com o nulo. O resultado é mais proveitoso para o Portimonense, que mantém uma margem de alguma segurança para a zona perigosa da tabela.

Já o Rio Ave desperdiçou a oportunidade de alcançar esse conforto, elevando para oito o número de jornadas seguidas sem saborear a vitória, embora tenha protagonizado uma primeira parte de sinal mais, pontuada com um remate de longe de Fábio Coentrão e uma perdida de Guga, mas insuficiente para desequilibrar.

Os algarvios, que na etapa inicial só criaram perigo num desvio de Fabrício, mostram-se mais afoitos no segundo tempo. Apesar da maior presença na área contrária, tiveram pouco acerto nos momentos decisivos, acabando, na parte final, por se expor a um Rio Ave que tentou superar a falta de inspiração e ainda rondou o golo, outra vez por intermédio de Guga e num livre direto do regressado Rafael Camacho.

