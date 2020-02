Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Portimonense e o Moreirense empataram (1-1), este sábado, na 21.ª jornada da Liga, marcado pela estreia de Paulo Sérgio no comando técnico da equipa algarvia.

O Portimonense, a jogar em casa, adiantou-se no marcador aos 25 minutos, com um golo apontando pelo defesa Jadson, mas a equipa do Moreirense empatou ainda antes do intervalo, aos 36, por intermédio de Fábio Abreu.

A equipa de Portimão somou o nono jogo consecutivo no campeonato sem vencer e está em 17.º lugar, com 15 pontos, enquanto o Moreirense vai em três jogos sem perder e é 13.º, somando 23 pontos.

Veja o resumo do jogo: