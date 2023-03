Portimonense falha dois penáltis e Chaves volta às vitórias

JN/Agências Hoje às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Juninho e Abass assinaram os dois golos do triunfo dos flavienses.

O Desportivo de Chaves regressou às vitórias este sábado, ao bater em casa o Portimonense por 2-0, em jogo da 24.ª jornada da I Liga.

Em Chaves, Juninho, aos 31 minutos, e Abass, aos 73, marcaram os golos do triunfo da equipa da casa, numa partida em que os visitantes desperdiçaram duas grandes penalidades, aos 54 e aos 82 minutos, e em que o guarda-redes flaviense Rodrigo Moura foi expulso por acumulação de amarelos, aos 88.

PUB

O Desportivo de Chaves regressa assim às vitórias, após quatro jogos sem ganhar, e sobe ao 11.º lugar do campeonato, com 29 pontos, enquanto o Portimonense soma a terceira derrota seguida e é 14.º, com 26.