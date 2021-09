Portimonense prolonga bom arranque de temporada

Bernardo Monteiro Ontem às 22:48 Facebook

Os algarvios triunfaram na receção ao Santa Clara (2-1), prolongando o excelente arranque de temporada três vitórias, um empate e duas derrotas), com golos de Aponza e Lucas. Rui Costa marcou para os açorianos

Quem apenas conseguiu ver a primeira parte do duelo entre a equipa de Portimão e os bravos açorianos perdeu um resto de encontro equilibrado, mas foi o suficiente para ver todos os golos que valeram o triunfo à equipa de Paulo Sérgio, que ascendeu, provisoriamente, ao quinto lugar da Liga e conquistou a primeira vitória em casa.

O marcador não demorou a ser estreado e, logo aos 10 minutos, Aponza colocou o Portimonense em vantagem ao concluir, com classe, uma bela assistência de Lucas.

A resposta não tardou e Rui Costa repôs a igualdade no marcador, depois de encostar na baliza uma bola que bateu, caprichosamente, no poste e terminou nos pés do avançado português.

Quando já todos pensavam que a primeira parte iria terminar empatada, Lucas voltou a brilhar e fez o golo que viria a valer o triunfo aos algarvios.

O segundo tempo foi bastante equilibrado, com oportunidades de golo de parte a parte, mas as redes não voltaram a abanar, fruto também das boas exibições dos guardiões.

Ao contrário do adversário do jogo de hoje o Santa Clara não manteve o bom arranque de temporada e está na 14.ª posição da tabela.

Com um golo e uma assistência o brasileiro Lucas parece estar a voltar a ganhar confiança para espalhar a qualidade técnica que o caracteriza e foi o melhor em campo.