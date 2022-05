Portimonense promete luta ao Sporting apesar de "ausências de última hora"

JN/Agências Hoje às 21:23 Facebook

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense garantiu, esta sexta-feira, que a equipa vai tentar competir pelos pontos com o Sporting, no sábado, em Portimão, no jogo da penúltima jornada da Liga Portugal, apesar de "alguns constrangimentos de última hora".

"Vamos tentar competir [pelos pontos] com uma equipa fortíssima, com muita qualidade e que fez um excelente campeonato, sabendo das dificuldades que vamos encontrar", afirmou o técnico dos algarvios.

Na antevisão à partida com os campeões nacionais em título, Paulo Sérgio adiantou que a equipa "vai procurar dar uma boa imagem e competir nos limites", apesar do plantel ter ficado reduzido, devido à saída de vários jogadores e de "alguns constrangimentos de última hora".

"Esperamos um Sporting fortíssimo e, tal como o seu treinador afirmou, é uma equipa que entra em todos os jogos para ganhar, seja pelo título ou por aquilo que ele está a planear para a próxima temporada. Ninguém entra em campo para facilitar nada", vaticinou.

Paulo Sérgio reafirmou ter esperança de que os algarvios possam "estar à altura de uma equipa tão forte como o Sporting, de forma a dificultar-lhes a tarefa e tentar surpreendê-los".

O treinador adiantou que, "embora o Portimonense tenha já atingido o objetivo pretendido [permanência na Liga Portugal], a equipa tem de entrar em campo para dignificar a profissão".

"Não será fácil, pois o Sporting é uma excelente equipa muito bem trabalhada, mas essa é a nossa ambição, testarmo-nos a nós próprios e mostrarmos profissionalismo", apontou.

O técnico acrescentou que as "opções na equipa têm-se vindo a reduzir desde janeiro, com a saída de vários jogadores e, para o jogo com o campeão nacional existem outras contrariedades com as quais não contava".

"Muitas equipas reforçaram-se desde janeiro e nós fomos perdendo alguns atletas e não tivemos novas soluções. É uma situação que faz parte do futebol, porque somos um clube vendedor. Reduziram-se as opções, mas ainda assim, conseguimos os nossos objetivos", notou.

Paulo Sérgio adiantou que o leque de opções para a partida com o Sporting "está ainda mais reduzido, devido a uma ausência de última hora, com a qual não contava", escusando-se a revelar os jogadores que estão impedidos de defrontar a formação leonina.

O Portimonense, 12.º classificado com 35 pontos, vai defrontar no sábado o Sporting, segundo, com 79, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 20:30, com arbitragem de Rui Costa.