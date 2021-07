Portimonense triunfa no primeiro duelo oficial de 2021/22

O Portimonense derrotou a Académica (2-1), da Liga 2, a contar para a primeira eliminatória da Allianz Cup, naquele que foi o duelo inaugural da temporada 2021/22. Willyan, Traquina e Aylton Boa Morte fizeram os golos da partida.

A época 2021/22 arrancou da melhor maneira para os comandados de Paulo Sérgio, que se superiorizaram aos estudantes, dirigidos por Rui Borges, avançando assim para a próxima ronda da Taça da Liga.

A primeira parte foi recheada de ação e amplamente dominada pelos algarvios com Willyan a abrir o ativo, marcando o primeiro golo oficial da temporada, à passagem do minuto 19. Pouco depois Traquina igualou a contenda, mas Aylton Boa Morte não deixou o intervalo chegar sem antes recolocar o Portimonense na liderança do marcador.

No regresso dos balneários os algarvios mantiveram o controlo, bem como o domínio do número de ocasiões de golo, mas as redes não voltariam a abanar.

Eis os onzes iniciais de ambos os conjuntos:

PORTIMONENSE: Ricardo Ferreira; Moufi, Willyan, Lucas Possignolo e Fali Candé; Aylton Boa Morte, Lucas Fernandes, Luquinha e Pedro Sá; Beto e Fabrício

ACADÉMICA: Mika; João Lucas, João Tiago, Lorenzo Soares e João Pedro; Traquina, Reko, Ricardo Dias e Toro; Hugo Seco e Dani

Na próxima ronda o Portimonense vai defrontar o vencedor do embate entre Marítimo e Boavista.