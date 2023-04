Portimonense vence Gil Vicente e tem permanência praticamente assegurada

JN/Agências Hoje às 18:14 Facebook

Um golo de Maurício, aos 48 minutos, foi o suficiente para o Portimonense vencer (1-0), este domingo, o Gil Vicente, em jogo da 29.ª jornada da Liga, deixando os algarvios com a manutenção praticamente assegurada.

O golo, apontado no arranque da segunda metade, permitiu ao Portimonense somar o terceiro triunfo consecutivo na prova e distanciar-se definitivamente das equipas que ocupam os postos mais baixos na tabela, enquanto o Gil somou o sexto jogo seguido sem vencer, a terceira derrota consecutiva, e, apesar de ainda estar longe da zona perigosa da classificação, não pode respirar já de alívio.

Com a vitória, o Portimonense subiu ao 13.º lugar, com 33 pontos, ultrapassando precisamente o adversário de hoje, com o Gil Vicente a ser 14.º, com 31, mais nove ainda do que o Marítimo, que é 16.º e ocupa o lugar de disputa do play-off de permanência.

