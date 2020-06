JN Hoje às 21:27 Facebook

Um golo de Lucas Fernandes, aos 49 minutos, garantiu ao Portimonense a terceira vitória na Liga, em jogo da 25.ª jornada, o primeiro no recomeço do campeonato após a paragem devido à pandemia de covid-19.

Os gilistas entraram melhor na partida e até se poderiam ter adiantado no marcador na primeira parte, contudo, logo no recomeço, um grande golo de Lucas Fernandes resolveu a partida para os algarvios, garantindo-lhes o segundo triunfo em casa na prova.

Com este desfecho, o conjunto orientado por Paulo Sérgio manteve-se na 17.ª e penúltima posição, enquanto os minhotos mantiveram a nona posição, com os mesmos pontos do Moreirense e Santa Clara.

Veja o golo: