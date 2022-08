Portimonense vence na visita ao Marítimo e iguala F. C. Porto na liderança

JN/Agências Hoje às 17:46, atualizado às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O Portimonense venceu, este sábado, no terreno do Marítimo, por 1-0, com um golo de Welinton Júnior, e igualou provisoriamente o F. C. Porto no primeiro lugar da Liga.

O avançado brasileiro marcou o único golo do encontro da quarta jornada aos 43 minutos, impondo a quarta derrota do Marítimo, 18.º e último classificado sem qualquer ponto, em igualdade com o Paços de Ferreira, que tem em atraso a visita ao Benfica.

Já o Portimonense conquistou a terceira vitória seguida e igualou provisoriamente no topo da classificação o campeão F. C. Porto, que recebe no domingo o Rio Ave.

Veja o resumo do jogo: