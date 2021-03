Nuno Barbosa Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Golaço para ver e rever em vitória expressiva dos algarvios. Tondela com a defesa mais batida

Norberto Bercique Gomes Betuncal é o nome do homem, mas é por Beto que o conhecem no Mundo do futebol. Ficou mais famoso este sábado, após apresentar a candidatura ao golo da época na Liga. Foi com um remate acrobático, num gesto técnico perfeito para ver e rever, todo no ar e de costas para a baliza, que inaugurou o marcador no triunfo que dá maior fôlego ao Portimonense na luta pela permanência.

Beto viria a marcar outro golo, o terceiro. Pelo meio Ayrton Boa Morte também faturou. Junto aos goleadores, no trio de ataque dos algarvios, jogou ainda Anderson Oliveira, que fez duas assistências. Os três explodiram em simultâneo e abriram uma verdadeira avenida na defensiva do Tondela, isolando-a do Boavista como a mais batida do campeonato.

A formação beirã continua sem vencer fora de casa. Um caso de estudo face aos bons resultados que tem conseguido em Tondela. No Algarve, bem tentou ser feliz, mas ainda não foi desta. Faltou-lhe eficácia, num bom e corrido espetáculo de futebol, que teve mais remates (20) do que faltas (16).

Veja o resumo do jogo: