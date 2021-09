Portista Corona dá empate ao México frente ao Panamá

JN Ontem às 23:53 Facebook

O extremo do F. C. Porto Jesús Corona salvou o México de uma derrota no play-off de qualificação da CONCACAF para o Mundial2022, ao marcar o golo do empate frente ao Panamá (1-1), que lhe permitiu manter-se na liderança.

O avançado Rolando Blackburn colocou a seleção panamaense na frente do marcador aos 28 minutos, com o jogador azul e branco, que foi titular e jogou 85 minutos, a igualar a um quarto de hora do final da partida.

Apesar do empate, os mexicanos continuam a liderar o play-off, com 7 pontos, mais dois que o o adversário da ronda, o Canadá (venceu El Salvador, por 3-0) e Estados Unidos da América (goleou, fora, as Honduras, por 4-1).

No outro jogo, a Costa Rica não foi além de uma igualdade caseira (1-1) frente à Jamaica.