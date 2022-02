Portista Evanilson foi o melhor avançado de janeiro

JN Hoje às 18:14 Facebook

O jogador brasileiro do F. C. Porto superou Luis Díaz, agora a defender as cores do Liverpool, e a principal figura do Gil Vicente, Samuel Lino.

Evanilson foi eleito o melhor avançado da Liga em janeiro, divulgou esta terça-feira a entidade que tutela o futebol profissional em Portugal.

O avançado brasileiro assinou cinco golos nesse período e recolheu 28,10% dos votos, superando, por muito pouco, o ex-companheiro de equipa, Luis Díaz, que recebeu 27,45%. O lugar mais baixo do pódio ficou para Samuel Lino, do Gil Vicente (18,95%).

À margem desta distinção, Evanilson prestou declarações ao site da UEFA, na antevisão à eliminatória da Liga Europa, com a Lazio, para dar conta da felicidade pelo bom momento que está a atravessar.

"Acho que a maioria dos jogadores brasileiros querem destacar-se primeiro no Brasil e depois jogar num clube grande da Europa. Eu estou a concretizar um sonho ao jogar num clube enorme como o F. C. Porto. Agora é desfrutar e trabalhar mais ainda para continuar a evoluir", salientou.