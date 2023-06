Grujic admite que "o campeonato era o principal objetivo"

JN Hoje às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Grujic compreende a insatisfação dos adeptos portistas por a equipa não ter sido capaz de revalidar o título de campeã nacional, mas relevou as conquistas nas restantes competições nacionais.

Marko Grujic confessou, em entrevista concedida à publicação sérvia "Sportski žurnal", que "o campeonato era o principal objetivo" do F. C. Porto, compreendendo que "os adeptos não estão satisfeitos" com a última temporada, mesmo que os dragões tenham "chegado perto do Benfica" na parte final da Liga.

Relacionados

"Claro que foi bom termos vencido a Taça da Liga e a Taça de Portugal, que juntámos à Supertaça. Na Liga dos Campeões, fomos eliminados por um golo frente ao Inter, um dos finalistas. Por isso, não fizemos uma má temporada", considerou.

PUB

Aos 27 anos, Grujic deverá subir na hierarquia do meio-campo dos dragões depois da saída de Matheus Uribe para o futebol do Catar, em fim de contrato.

Na última temporada, o internacional sérvio disputou 39 partidas, em todas as competições, tendo apontado um golo.