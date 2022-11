Portista Grujic e bracarense Racic vão ao Catar

JN Hoje às 12:43 Facebook

Marko Grujic, do F. C. Porto, e Uros Racic, do Sporting de Braga, integram a lista de 26 futebolistas que vão representar a seleção da Sérvia no campeonato do Mundo.

Os futebolistas Marko Grujic (F. C. Porto) e Uros Racic (Sporting de Braga), figuram na lista de convocados da seleção da Sérvia, divulgada, nesta sexta-feira, pelo selecionador Dragan Stojkovic.

Quem também integra a convocatória é Nemanja Radonjic, jogador vinculado ao Marselha e que está emprestado ao Torino. Na temporada passada jogou no Benfica também cedido pelo clube francês.

Em relação à convocatória para o Mundial2018, mantêm-se nesta lista 12 jogadores: os guarda-redes Marko Dmitrovic e Predrag Rajkovic, os defesas Milos Veljkovic e Nikola Milenkovic, os médios Sergej Milinkovic-Savic, Marko Grujic, Filip Kostic, Andrija Zivkovic, e os avançados Nemanja Radonjic, Aleksandar Mitrovic, Dusan Tadic e Luka Jovic.

No Mundial do Qatar, que decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro, a Sérvia está integrada no Grupo G, juntamente com Brasil, Suíça e Camarões.

A Sérvia está pela terceira vez num Mundial, não tendo passado da fase de grupos em 2010 e em 2018.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Vanja Milinkovic-Savic (Torino, Ita), Predrag Rajkovic (Maiorca, Esp) e Marko Dmitrovic (Sevilha, Esp).

- Defesas: Nikola Milenkovic (Fiorentina, Ita), Milos Veljkovic (Werder Bremen, Ale), Strahinja Pavlovic (Salzburgo, Aut), Stefan Mitrovic (Getafe, Esp), Filip Mladenovic (Legia Varsóvia, Pol), Strahinja Erakovic (Estrela Vermelha) e Srdan Babic (Almería, Esp).

- Médios: Nemanja Gudelj (Sevilha, Esp), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio, Ita), Sasa Lukic (Torino, Ita), Filip Kostic (Juventus, Ita), Uros Racic (Sporting de Braga, Por), Ivan Ilic (Verona, Ita), Andrija Zivkovic (PAOK, Gre), Darko Lazovic (Verona, Ita), Nemanja Maksimovic (Getafe, Esp) e Marko Grujic (FC Porto, Por).

- Avançados: Nemanja Radonjic (Torino, Ita), Dusan Tadic (Ajax, Hol), Filip Djuricic (Sampdoria, Ita), Aleksandar Mitrovic (Fulham, Ing), Dusan Vlahovic (Juventus, Ita) e Luka Jovic (Fiorentina, Ita).