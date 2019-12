Portista Romário Baró desperta interesse do Real Madrid

Hoje às 10:18 Facebook

O médio Romário Baró, do F. C. Porto, estará no radar do Real Madrid, avança, esta quinta-feira, o jornal desportivo espanhol "AS", recordando que o jogador tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros e contrato com os dragões até 2023.

Romário Baró, de 19 anos (faz 20 a 25 de janeiro) despertou a atenção do mundo do futebol em maio passado na sequência das grandes exibições protagonizadas na "final four" da Liga Jovem da UEFA, que os dragões conquistaram pela primeira vez e na qual marcou seis golos e fez quatro assistências.

Alguns clubes europeus só a partir desse momento começaram a seguir mais de perto os passos do talentoso médio, mas o Real Madrid já o tinha debaixo de olho desde 2017, quando o viu a jogar pela seleção portuguesa de sub-17 contra a Espanha na qualificação para o Europeu, embora tenha sido a prestação na competição júnior que fez o cube espanhol estar ainda mais atento.

Sabendo o que tinha em mãos e para não ver fugir esta e outras "pérolas" ao desbarato, o presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, renovou contrato com vários jogadores da equipa de sub-19, aumentando-lhes as cláusulas de rescisão. No caso de Romário Baró passou a estar trancado por 40 milhões de euros e até 2023.

Dar o salto para um clube como o Real Madrid é o sonho de qualquer futebolistas e o craque portista até já confessou que o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, é o seu grande ídolo e vê vídeos dele e o tenta imitar. Pelo que, um hipotético negócio entre dragões e merengues num futuro próximo não desagradará ao jogador que, neste momento, recupera de uma lesão sofrida no tornozelo direito a 25 de setembro, no encontro da Taça da Liga com o Santa Clara.

Em breve Romário Baró deverá regressar aos relvados e continuar a encantar todos com o grande talento que tem.